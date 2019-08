Moskva poděkovala Ukrajině za pomoc dopravnímu letadlu

"Něco se pohnulo, možná jsou to opravdu ledy," řekla mluvčí. "Je to skvělé, můžeme jen zatleskat. Je to projev absolutně normálních vztahů mezi lidmi bez ohledu na politické problémy, které byly. Jsme jenom pro, děkujeme," konstatovala.

Podle ukrajinských médií dostal ve středu letoun ruské společnosti Globus letící na lince z italského Bari do Moskvy souhlas se vstupem do ukrajinského vzdušného prostoru, zřejmě poprvé za poslední čtyři roky. Státní společnost Ukraeroruch řídící letový provoz vydala povolení vzhledem k silným bouřkám, které se v té době vyskytovaly nad územím Ruska, Běloruska a Polska.

Aby řízení letového provozu odůvodnilo svůj krok, předalo dokonce kyjevským médiím mapu povětrnostních poměrů v době letu ruského letadla. Na ukrajinských sociálních sítích si přesto Ukraeroruch vysloužil tvrdou kritiku. Podle některých uživatelů facebooku ruské letadlo do ukrajinského vzdušného prostoru "vtrhlo" a ukrajinští letoví dispečeři se dopustili velezrady.