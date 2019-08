Jako v Černobylu? Po explozi ruské jaderné rakety zní z USA tvrdá slova

Vážná rána pro Putina

Situace podle editorialu připomíná situaci bezprostředně po havárii jaderné elektrárny Černobyl. Tentokrát se naštěstí zdá, že únik radiace neohrožuje obyvatele oblasti a zvýšené hodnoty nebyly naměřeny ani v sousedním Finsku a Norsku, přiznává newyorský server. Konstatuje však, že patetická, okamžitá vyhýbavost ruských úřadů znovu ukázala, že Kremlu jde mnohem víc o utajování než o informování vlastních občanů a světa, co se stalo a jaké je riziko.

Poté, co stanice nedaleko města Severodvinsk po explozi ohlásily prudký nárůst radiace a lidé se v panice snažili získat jód, který brání štítné žláze vstřebávat radiaci, Moskva reagovala tak, že nechala odstranit informaci z městského webu, poukazuje renomovaný deník. Připomíná, že původní zprávy hovořily pouze o výbuchu raketového motoru na kapalné palivo a ujišťovaly, že takové nehody jsou běžným rizikem při důležitých výzkumech a udály se také v Japonsku a Spojených státech.

"Pět vědců, kteří zahynuli, rusové hrdě označili za velké hrdiny, kteří dostanou vysoká vyznamenání a jejich rodiny mnoho rublů," píše prestižní server. Dodává, že o dva dny později již úřady přiznaly, že vědci se podíleli na údržbě isotopového zdroje v motoru na kapalné palivo, načež následoval silný vědecký žargon bez konkrétních informací, na čem tito nešťastní vědci - které podle některých zpráv výbuch odmrštil do Bílého moře - pracovali.

Po utřídění stop, které šlo z ruského prohlášení vyčíst, americké tajné služby oznámily, že jeden z projektů, který mohl výbuch způsobit, ze zabývá vývojem střely s plochou dráhou letu na jaderný pohon schopné překonat po dlouhém letu americkou protiraketovou obranu, uvádí New York Times. Dodává, že NATO označuje střelu jako Skyfall, Rusové jako Burevestnik, a ruský prezident Vladimir Putin se jí vychloubal v loňském projevu o stavu země.

Pokud je informace správná, zpoždění programu bude vážnou ranou pro Putina, a to v době, kdy čelí pravidelným demonstracím v Moskvě, kterých se účastní desítky tisíc Rusů pobouřených vyloučením opozičních kandidátů z voleb do moskevského zastupitelstva a obecně poklesem životní úrovně, deklaruje americký server. Doplňuje, že jaderná havárie v nákladném zbrojním programu, který Putin veřejně vychvaloval, není to, co prezident potřebuje.

Instinktivní lži

"Pošetilá akcelerace postsovětské studené války je velký problém sám o sobě, stejně jako Putinova iluze, pocházející ze Sovětského svazu, že vojenská moc, jakkoliv neúměrně nákladná a zbytečná, značí velikost země," pokračuje newyorský deník. Dodává, že z tohoto pohledu je utajování zásadní pro každý zbrojní program, aby byl protivník vyveden z míry, a Moskva je vždy posedlá tím, aby své vojenské programy zakryla před nepovolanými zraky.

Kreml by však měl po Černobylu naprosto jasně chápat, že ohledně jaderných havárií nelze nic utajovat, bez ohledu na jejich rozsah a zdroj, tvrdí renomovaný server. Tvrdí, že pokud by po černobylské havárii bylo vydáno včasné varování, zachráněny mohly být tisíce životů.

Havárie v Bílém moři neštěstí není Černobyl a s největší pravděpodobností nebude dále ohrožovat lidské životy, přiznává americký deník. Dodává, že skutečnou hrozbou pro Putina není selhání raketového testu a to, do jakého světla staví ruský jaderný program, kterým se prezident tak veřejně chlubí.

"Největším nebezpečím je, že instinktivní lži a zapírání vlády učiní ruskou a světovou veřejnost ještě nedůvěřivější vůči všemu, co Putin či jeho přisluhovači řeknou nebo udělají, až udeří další krize," uzavírá New York Times.