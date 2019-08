Ruské bombardéry přistály nedaleko hranic USA, mohou nést jaderné rakety

Letouny Tu-160 schopné nést jaderné rakety dorazily do Anadyru po osmihodinovém letu bez mezipřistání a doplnění paliva, napsala ruská agentura. Let se uskutečnil v rámci taktického cvičení, které skončí o víkendu. Zapojilo se do něj celkem deset armádních strojů.

Tu-160 je nadzvukový strategický letoun určený k útokům proti nejvýznamnějším objektům v hlubokém týlu protivníka. V zemích NATO bývá označován Blackjack.

Ruská armáda využila anadyrské letiště k přistání strategických bombardérů poprvé loni v srpnu. V prosinci 2018 tyto stroje zřejmě poprvé vykonaly desetihodinový let nad Karibským mořem.