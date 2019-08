Cizinci, o kterých se nemluví. Do EU přišlo čtvrt milionu lidí z Balkánu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do Evropské unie se loni legálně vystěhovalo bezmála čtvrt milionu lidí ze zemí západního Balkánu. Vyplývá to ze zveřejněných údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Žebříčku vévodí Albánie, z níž za jediný rok emigrovalo do bloku přes dvě procenta veškerého obyvatelstva.