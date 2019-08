Rusko řeší nový problém. Kdo nahradí Putina? Ve hře je neobvyklá osoba

Průzkumy veřejného mínění podle informací převzatých z magazínu Newsweek ukazují, že by většina Rusů správu své země raději svěřila do mužských než ženských rukou. Na vině bude s největší pravděpodobností tradičně patriarchální ruská kultura. Na druhou stranu nezapomínejme, že sousední Ukrajina si už ženu ve vrcholné politice vyzkoušela, byť mnozí při pomyšlení na ní skřípou zuby, a že funkci předsedy Rady federace zastává od roku 2011 bývalá petrohradská starostka Valentina Matvijenková.

Navíc je třeba připomenout, že skeptický postoj vůči něžnému pohlaví v Moskevském Kremlu vyjádřila pouze těsná většina Rusů (53 %), kteří pouze uvedli, že si v nadcházejících 10-15 letech nedokážou představit ženu v čele země. Stejný průzkum ovšem ukázal, že by 34 % respondentů představu ruské prezidentky uvítalo.

Ačkoliv mají ženy v ruské politice poměrně malé zastoupení, drtivá většina Rusů (71 %) jejich angažmá fandí. 61 % si dokonce myslí, že by jim měly být svěřovány důležité politické funkce. Zdánlivě konzervativní Rusko je možná liberálnější než by se mohlo na první pohled zdát. Problém však spočívá v tom, že ruští voliči neznají žádnou ženu, která by byla vhodným kandidátem na Putinova nástupce. Matvijenkovou by v případě kandidatury volilo pouhých 6 % respondentů.

První ženou, která se v Rusku účastnila klání o nejvyšší státní funkci, byla v roce 2004 Irina Hakamadová. Sehrála nicméně stejnou roli jako Sobčaková. Volily jí ani ne 4 % Rusů. Nyní se však poměry změnily. Existují neověřené informace, že se Putinův mediální tým poohlíží po případné ženské kandidátce, která by současnou hlavu státu vystřídala v úřadu. Důvody jsou prosté. Rusko se chce světu ukázat jako moderní a otevřená země.

Putin prokázal svojí schopnost využívat ženské pohlaví ve svůj prospěch už v roce 2012, kdy v Moskevském Kremlu vystřídal svojí odcházející pravou ruku Vladimíra Medvěděva. Sobčaková tehdy velmi dobře sehrála roli představitelky anti-putinovských nálad, ačkoliv se vedly spekulace o jejím blízkém vztahu s prezidentem. Otec Sobčakové byl totiž Putinovým politickým mentorem a objevily se dokonce i nepotvrzené informace, že odpůrkyně ruského prezidenta je ve skutečnosti jeho kmotřenkou.

Alexej Navalnyj, přední odpůrce Putinovy neliberální demokracie, nikdy nepovažoval politické angažmá Sobčakové za upřímné a neváhal jí dát nálepku karikatury liberální protikandidátky, jejímž jediným cílem je dodat legitimitu volbám s předem rozhodnutým výsledkem. Sobčaková toto odmítla. Pokud by však Navalnyj měl pravdu, pak by Putinovi nic nebránilo v tom, aby si za svého nástupce zvolil ženu, která nejenže bude pokračovat v jeho stylu politiky, ale dokonce "vylepší" obraz Ruské federace ve světě.