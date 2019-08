Rusko děsí svět. Odpojeny další stanice měřící radiaci, úřady nakupují plynové masky

Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že předávání údajů není povinné, ale představuje "přísně dobrovolnou záležitost", a Kreml ujistil, že není důvod ke znepokojení. Úřady na severu Ruska nicméně podle Interfaxu kupují nové plynové masky pro civilisty.

RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia🇷🇺 & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS»