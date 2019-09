60 uprchlíků zadrženo na letišti v Sarajevu. Není jasné, jak na palubu pronikli

Skupina, tvořená převážně občany Iráku, přicestovala letounem společnosti Turkish Airlines. Otázkou je, jak prošli kontrolou na istanbulském letišti a kdo je do letadla pustil. Iráčané totiž potřebují k cestě do Bosny vízum a to nikdo ze zadržených neměl.

Podle policie bylo zjištěno, že se jedná o ilegální migranty. Všichni budou prvním letem vráceni zpět do Istanbulu.

Za poněkud dramatických okolností už v noci na dnešek zadržely bosenské policejní hlídky osm jiných migrantů, zřejmě rovněž z Iráku. Policisté chtěli u srbsko-bosenského hraničního přechodu Bijeljina zkontrolovat vůz Audi A4 kombi, ale řidič odmítl zastavit a ujel. Po hodinu trvající honičce ujíždějící vozidlo havarovalo. Řidiči se podařilo uprchnout, ale uvnitř automobilu policisté našli osm zraněných lidí. Žádný z nich neměl doklady totožnosti, tvrdili ale, že jsou z Iráku.