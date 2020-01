"Schválili jsme to prakticky jednomyslně. Dvaadvacátého března budou volby," řekl novinářům předseda volební komise Tamaz Gogija.

"Rozhodnutí o zopakování prezidentských voleb 22. března volební komise přijala na základě nezákonného a protiprávního rozhodnutí nejvyššího soudu. Nesouhlasíme s tímto rozhodnutím a hodláme jej napadnout," uvedl na své internetové stránce prezident Raul Chadžimba. Rozhodnutí o nových volbách podle šéfa státu oddaluje stabilizaci situace v zemi.

Breakaway Georgian region Abkhazia's Supreme Court overturns a presidential election that had returned the incumbent but triggered rowdy protestshttps://t.co/dJxpH6Kj5g