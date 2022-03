Abramovičova jachta zakotvila v Turecku, předtím ji blokovala loď s Ukrajinci

Nic nenasvědčovalo tomu, že by Abramovič byl na palubě 140 metrů dlouhé jachty Solaris, když v pondělí odpoledne zakotvila v Bodrumu. Miliardář minulý týden přiletěl do Moskvy z Istanbulu.

A group of Ukrainians on a small boat tries to block Solaris, a yacht belonging to Russian oligarch Roman Abramovich, from docking in Bodrum, Turkey, on March 21.



Photo: Irina Demiroglu/Facebook. pic.twitter.com/LyC8fjpdb9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022

Jachta do Turecka dorazila zhruba týden poté, co 13. března opustila černohorský přístav Tivat. Plavidlo, které podle služby Marine Traffic pluje pod bermudskou vlajkou, směřovalo týden na jih. V posledních dnech obeplulo řecký ostrov Kréta, než v pondělí ráno dorazilo do tureckých vod.



Dle Oleksandera Scherby jachta zakotvila až za pomoci asistence policie.

A group of #Ukrainian kids, members of a yachtsman club, tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from docking in 🇹🇷 Bodrum. The yacht docked only with the help of police.#StandWithUkraine️ #RussianOligarchs #putinswar #BanRussia pic.twitter.com/3e3rWqU1xU — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 21, 2022

Superjachta byla postavena v německé loděnici a poprvé vyplula na moře začátkem loňského roku. Podle magazínu Forbes je jednou z řady jachet, které Abramovič vlastní. Další jachta spojovaná s ruským oligarchou, Eclipse, se v současné době plaví jižně od řeckého ostrova Rhodos a podle služby Marine Traffic je zřejmě také na cestě do Turecka.

Ukrajinská média informovala, že jachta Solaris dnes před zakotvením čelila protestu plavidla, které se jí pokusilo zablokoval přístup do přístavu. Na palubě malé lodi bylo 11 Ukrajinců, včetně několika dětí. Později vyšlo najevo, že se jednalo o členy mládežnického jachtařského týmu z Oděsy, kteří do Turecka přijeli na závody. Po chvíli se ke sportovcům přiblížila turecká pobřežní stráž, která je donutila protest zastavit.

Abramovičův mluvčí na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě neodpověděl.

Evropská unie minulý týden zmrazila majetek majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea. V Británii se Abramovič na sankční seznam dostal již dříve. Ruský miliardář se tak musel vzdát kontroly nad klubem, pro který se hledá nový majitel.