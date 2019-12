Admirál Kuzněcov na odpis? Jediná ruská letadlová loď je po požáru těžce poničená

Požár, který si minulý týden vyžádal dva mrtvé, vypukl na lodi Admiral Kuzněcov během oprav v Murmansku na severu Ruska.

Škoda způsobená požárem se odhaduje na 95 miliard rublů (35 miliard korun), přičemž nynější hodnota lodi, vyrobené v roce 1985, dosahuje částky 110 miliard, napsal ruský list. Armáda se podle něj nyní rozhoduje, zda má smysl vážně poškozenou loď opravovat, či zda plavidlo odepsat.

Russia's only aircraft carrier, coal fired Admiral #Kuznetsov is burning. In dock for repairs, lg fire poss caused by welding repairs. Oct 2018, ship also damaged by lg crane falling on it. 2017 saw action off #Syria, when 2 jets fell off it into the sea https://t.co/UBCJnOquSr pic.twitter.com/fmZwaKrlTU