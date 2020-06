Aeroflot "tajně" přepravuje lidi přes hranice, navzdory pandemii a zákazu letů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruská letecká společnost Aeroflot zajišťuje civilní zahraniční lety z Moskvy navzdory tomu, že jsou nyní kvůli šíření koronaviru zakázané. Napsal to dnes ruský list Vedomosti. Nejméně od začátku června letecká společnost nabízí lety do Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Londýna, New Yorku, Soulu a Tel Avivu.