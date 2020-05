Aféra Cummings: Boris Johnson čelí politické krizi, konzervativcům klesá popularita

Cummings, který je označován za hlavního architekta vystoupení země z Evropské unie i "šedou eminenci" britské politiky, přiznal, že několik dní po začátku celostátní karantény cestoval se čtyřletým synem a s nemocnou manželkou napříč Anglií ke svým rodičům. Jeho žena se přitom potýkala s příznaky covidu-19 a Cummings byl předtím v kontaktu s Johnsonem, který právě obdržel pozitivní výsledek testu na koronavirus. Média později informovala i o Cummingsových následných přesunech v severní Anglii.

Úterní průzkum provedený pro pravicově konzervativní The Times ukázal, že náskok vládní Konzervativní strany na opoziční labouristy se za poslední týden ztenčil o devět procentních bodů - obliba konzervativců klesla o čtyři procentní body na současných 44 procent, zatímco nejsilnější opoziční straně pět procentních bodů přibylo a nyní by ji podpořilo 38 procent voličů.

Con 44% (-4 since 19 May)



Con 44% (-4 since 19 May)

Lab 38% (+5)

Lib Dem 6% (-)https://t.co/9j45CP4dB1 pic.twitter.com/5BZ5EwLBnz — YouGov (@YouGov) May 26, 2020

Pro konzervativce je to podle deníku nejvyšší týdenní propad voličské přízně od roku 2010. Loni v prosinci Johnsonova strana drtivě vyhrála předčasné volby.

Jen 20 procent respondentů je toho názoru, že Cummings svým jednáním neporušil pravidla karantény. Na 71 procent si naopak myslí, že ano.

Z dalšího průzkumu, který si u společnosti JL Partners objednal pravicový bulvární list Daily Mail, vyplývá, že dvě třetiny dotazovaných si myslí, že Cummings by měl kvůli porušení pravidel rezignovat. To samé by považovalo za správné i 55 voličů Konzervativní strany. Na 80 procent respondentů a tři čtvrtiny voličů konzervativců je navíc názoru, že poradce svým chováním porušil pravidla karantény, což sám Cummings i premiér Johnson dosud odmítají.

Vláda se zatím nepříliš úspěšně snaží odsunout téma poradcova případu do pozadí. "Myslím si, že je načase pro nás všechny jít dále," řekl dnes vysílací společnosti BBC ministr pro bydlení Robert Jenrick. "Nelze říct, že to není důležité téma nebo že je to lidem jedno, ale myslím si, že je toho nyní mnohem víc, na co se musíme soustředit, jako třeba koronavirus či hospodářství," dodal.

Dnešní výsledky průzkumů naopak zvyšují tlak na Johnsona, jehož k odvolání Cummingse nyní vyzývá už 39 konzervativních poslanců. Ministerský předseda, který se dosud za svého blízkého spolupracovníka plně stavěl, bude dnes odpoledne aféru vysvětlovat šéfům poslaneckých výborů.