Albánie se vzpamatovává ze silného zemětřesení, přes sto zraněných

Epicentrum sobotního zemětřesení se nacházelo zhruba 30 kilometrů severně od města Drač (Durrës) u pobřeží blízko Mysu Rodon. Podle albánského geofyzikálního ústavu šlo o nejsilnější zemětřesení v Albánii za posledních 20 až 30 let. Zranění byli ošetřeni v nemocnicích v metropoli Tiraně a v Drači.

#BreakingNews - Many buildings suffered damages in #Tirana and #Durres following the 5.8 magnitude earthquake that struck #Albania. At the Faculty of Geology in the Capital there is a collapse of the building over two cars. (Photos from the scene). pic.twitter.com/bIXCVjs69D