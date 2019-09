Albánská loď zachránila v Egejském moři 111 migrantů

Jak napsala na facebooku albánská ministryně obrany, migranti byli "zachráněni při třech různých operacích během několika hodin ve vodách mezi Tureckem a Řeckem".

Albánská loď Oriku je objevila v pátek pozdě večer ve dvou člunech a jedné menší loďce. Byli předáni turecké pobřežní stráži, dodala ministryně.

Loď Oriku se v oblasti podílí na operacích Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), poznamenala agentura AP.

In August, the number of detections of illegal border crossings on Europe’s main migratory routes rose 9% from the previous month to around 12 900 due to higher arrivals on the Greek islands in the eastern Aegean https://t.co/yWalkkTZ1w #migrationEU pic.twitter.com/HO7nNcdeA9