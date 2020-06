Anglické město odstraní sochu zakladatele skauta, dle radních měl rasistické názory

Městská rada Poolu uvedla, že Baden-Powellova socha bude odstraněna z nábřeží naproti ostrovu Brownsea, kde skautské hnutí v roce 1907 vzniklo. Momentálně podle rady probíhá diskuse o jejím budoucím umístění.

"I když je proslulý založením skautu, uznáváme, že v životě Roberta Baden-Powella je několik aspektů, které jsou méně hodny připomínání," řekla předsedkyně rady Vikki Sladeová.

V roce 2007 se Baden-Powell umístil na 13. místě v anketě nejvlivnějších osob v Británii ve 20. století. Podle kritiků však zároveň zastával rasistické názory a byl i podporovatelem Adolfa Hitlera a fašismu.

