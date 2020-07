Anglie spustí dosud největší akci proti chřipce: Vakcína zdarma pro polovinu obyvatel

Ministerský předseda podle BBC popsal plán proočkování 30 milionů obyvatel Anglie, tedy více než poloviny populace, jako "dosud největší program získání imunity proti chřipce" v dějinách Anglie.

"Důvod, proč to děláme, je chránit (státní zdravotnický systém) NHS v zimních měsících, protože tu stále máme covid-19. Stále tu máme nebezpečí druhé vlny (pandemie)," řekl Johnson. "Je proto životně důležité ulevit NHS tím, že všichni dostanou očkování proti chřipce."

Today we've announced the roll out of the most comprehensive programme of free flu vaccines, making these available for more people than ever before. It's so important that we all get the flu vaccine, to protect ourselves and our NHS. pic.twitter.com/9h3WK1d3gB