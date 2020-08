Anketa: Jen čtvrtina lékařů v Rusku důvěřuje vakcíně Sputnik V

— Autor: ČTK

Celých 52 procent lékařů v anketě provedené přes ruskou mobilní aplikaci uvedlo, že by si nenechalo aplikovat vakcínu Sputnik V, kterou vyvinul ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Dalších 23 procent by se zdráhalo na sobě očkovací látku otestovat a jen 24 procent by vakcínu vyzkoušelo.