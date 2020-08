AP: Aplikace Telegram pomáhá řídit běloruské protesty

"Dnes bude další důležitý den v boji za naši svobodu. Na všech frontách dochází k tektonickým posunům. Proto je důležité nepolevit," stálo podle AP v jednom z úterních vzkazů. "Ráno. Rozšířit stávku. 11:00 podpora Divadla Janka Kupaly. 19:00 shromáždění na Náměstí nezávislosti."

Aplikace se stala nenahraditelným nástrojem koordinace bezprecedentních hromadných protestů, které Běloruskem otřásají od devátého srpna, kdy volební komise oznámila, že prezident Alexandr Lukašenko drtivou většinou zvítězil v prezidentských volbách. Tyto "oficiální výsledky" jsou ale v zemi všeobecně pokládány za zfalšované.

Poklidné protesty, které zaplnily ulice hlavního města Minsku, policie rozháněla zábleskovými granáty, gumovými projektily a obušky. Opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská pod nátlakem odjela do Litvy a úřady odpojily internet. Bělorusové tak zůstali prakticky bez přístupu k nezávislým zpravodajským serverům či sociálním sítím, a protesty zůstaly zdánlivě bez vůdce.

V tu chvíli vstoupila do hry aplikace Telegram, která často zůstává dostupná navzdory odpojení internetu. Některé z jejích kanálů pomohly roztříštěným shromážděním dozrát v dobře koordinované akce.

Lidé, kteří řídí tyto kanály, jež původně nabízely politické zprávy, nyní zveřejňují aktualizace, videa a fotografie probíhajících protestů, které jim posílají uživatelé. Informují o tom, kde je právě rozmístěná policie, poskytují kontakty na aktivisty za lidská práva a zveřejňují výzvy k novým demonstracím - což se vůdci běloruské opozice zdráhali veřejně udělat.

A na tyto výzvy zareagovaly desítky tisíc lidí po celé zemi. Během několika dní se tyto kanály, z nichž nejoblíbenější jsou NEXTA, NEXTA Live a Belarus of the Brain, staly hlavní metodou koordinace protestů, řekl běloruský analytik Franak Viačorka. "Osud země ještě nikdy nebyl tak závislý na jediném kousku technologie," řekl.

Ve dnech následujících po volbách a následné odstávce internetu vystřelil počet uživatelů kanálu NEXTA Live z několika set tisíc na více než dva milióny. Sesterský kanál NEXTA sleduje více než 700.000 lidí a počet těch, kdo sledují Belarus of the Brain, stoupl z necelých 170.000 na konci června na nynějších více než 470.000.

Vliv těchto kanálů na devět a půl miliónů obyvatel Běloruska lze těžko podceňovat. Povšimly si toho i úřady a začaly jednat. Minulý týden bylo zahájeno trestní vyšetřování NEXTY a jeho zakladatele, dvaadvacetiletého blogera Stěpana Putila kvůli obvinění z podněcování hromadných nepokojů. Za tento čin hrozí až 15 let vězení. Bloger Igor Losik, který založil Belarus of the Brain, byl zatčen už před volbami, ale jeho kanál dál funguje.

"Rozhodně jsme se stali tlampačem situace, která se právě nyní odehrává v Bělorusku," řekl v nedávném rozhovoru pro litevský zpravodajský portál Delfi Putilo, který je Bělorus, ale žije v polské Varšavě. "Stali jsme se hlasem této revoluce, aniž bychom o to nějak usilovali. Prostě se to stalo," dodal.

Putilo nejprve vytvořil kanál NEXTA (vyslovuje se "něchta" a bělorusky znamená "někdo") v roce 2015 na YouTube. Tehdy mu bylo teprve 17 let. Jeho profil začal být známý v loňském roce, kdy natočil video o prezidentovi vládnoucímu Bělorusku železnou pěstí. Nahrávka nazvaná "Lukašenko - trestní rejstřík" se dočkala téměř tří miliónů shlédnutí. Běloruský soud ji označil za extremistickou, nicméně na YouTube je stále dostupná.

zdroj: YouTube

V roce 2018 založil Putilo dva kanály na Telegramu, které se zaměřovaly převážně na běloruskou politiku. Jeho tým dostával tisíce zpráv od uživatelů, kteří mu každý den posílali fotografie, videa a zprávy. Zveřejňoval z nich ty nejzajímavější - a pyšnil se tím, že má informace i od zdrojů z vládních či bezpečnostních kruhů.

Po začátku demonstrací se z tisíců zpráv staly statisíce. Kanály NEXTA byly často prvním místem na internetu, kde se objevily děsivé snímky policie násilně rozhánějící demonstranty. Tento týden je zaplnily videonahrávky dělníků protestujících v továrnách.

"Kanály a webové stránky Telegramu, které nepatří naší vládě, jsou v současnosti hlavním zdrojem informací, protože na státní média se spolehnout nemůžeme," tvrdí Roman Semenov, který sleduje kanály NEXTA a ve středu večer se zapojil do shromáždění v centru Minsku. "Tohle je Telegramová revoluce."