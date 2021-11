Armády nesmí stát stranou boje proti změnám klimatu, uvedl Stoltenberg

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Armády zemí světa nesmí stát stranou celosvětového boje proti změnám klimatu. Měly by podle jasně stanovených pravidel snižovat obrovské množství emisí skleníkových plynů, které vypouštějí do ovzduší. Na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow to dnes podle agentury Reuters uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.