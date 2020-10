Arménie a Ázerbájdžán se obviňují z útoku na civilní oblasti, bilance mrtvých roste

Oficiální zástupci arménské populace Náhorního Karabachu uvedli, že při bojích bylo zabito dalších 21 vojáků a celková bilance obětí v řadách arménských ozbrojených sil tak stoupla na 223 mrtvých.

I dnes tuto oblast podle místních představitelů bombardovaly ázerbájdžánské síly a počet civilních obětí od obnovení střetů stoupl na 18. Ázerbájdžán své vojenské ztráty nezveřejňuje, ale uvedl, že v důsledku bojů už bylo zabito 25 ázerbájdžánských civilistů.

🚨#BREAKING : since 6:30am this morning, the #Turkey backed #AzerbaijaniArmy is shelling the capital of #Artsakh #NagornoKarabakh #Stepanakert targeting civilian installations and the population.

THE AZERBAIJANI WAR CRIMES MUST STOP RIGHT NOW!!#RecognizeArtsakh#StopAzeriTerror pic.twitter.com/peO4SJ5Lkl