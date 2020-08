Audience papeže budou opět s věřícími. Virus vzešel z nemocného hospodářství, řekl František

Příští papežova generální audience se uskuteční ve středu od 9:30 na nádvoří svatého Damasa v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Účast veřejnosti je možná bez předchozího přihlášení. Podle agentury AFP bude ale na místě k dispozici jen 500 židlí.

Před pandemií se audience 83letého papeže konaly většinou na Svatopetrském náměstí. Poslední středeční generální audience se na něm uskutečnila 26. února. Kvůli šíření koronaviru od března Vatikán zakázal účast veřejnosti a následně audience začal vysílat přes internet.

Na dnešní generální audienci - zatím poslední vysílané výhradně po internetu - papež znovu připomněl, že "pandemie prohloubila sociální problémy a nespravedlnost".

Pope Francis focuses his General Audience on the importance of equality and sharing of goods, in order to reflect God's love for us and for Creation during this time of trial caused by the pandemic.https://t.co/8HxVOdPylU