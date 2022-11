Až u tisícovek britských policistů se vytvořila kultura nenávisti vůči ženám, zjistila inspekce

— Autor: ČTK

Kvůli nedostatečnému prověřování a opakovaným chybám policejních velitelů se u možná až tisícovek britských policistů vytvořila kultura nenávisti vůči ženám, a to jak kolegyním, tak ženám z řad veřejnosti. Ve své zprávě to uvádí Královská inspekce policejních, požárních a záchranných služeb (HMICFRS), o níž dnes informoval list The Guardian.