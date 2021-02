Babiš chce Srbsko co nejdříve v Schengenu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Srbsko by se mělo stát co nejdříve součástí schengenského prostoru, míní český premiér Andrej Babiš. Česko také podporuje přistoupení nejen této balkánské země k Evropské unii. Babiš to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou. Oba státníci ocenili také vzájemnou ekonomickou spolupráci.