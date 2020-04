BBC News: Proč i chytří lidé věří mýtům o koronaviru?

Aktualizováno 10:50 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Je to smutná pravda, ale každá zdravotní krize vyvolá svou vlastní pandemii dezinformací. Od 80. let do přelomu století jsme zažili šíření nebezpečných lží o AIDS - od přesvědčení, že virus HIV vznikl ve vládní laboratoři, přes tvrzení, že testy HIV jsou nespolehlivé, až po teorii, že se nákaza dá léčit kozím mlékem.