Běloruská policie při nedělních demonstracích zatkla 442 lidí

Informoval o tom zpravodajský server Tut.by s odvoláním na údaje poskytnuté dnes ministerstvem vnitra.

V Bělorusku se konají demonstrace od prezidentských voleb z 9. srpna, které podle úřadů pošesté vyhrál Alexandr Lukašenko se ziskem více než 80 procent hlasů. Hodně Bělorusů je přesvědčených, že tento výsledek je zfalšovaný, a opozice, stejně jako EU, ho neuznává.

Demonstrace, jejichž účastníci požadují odchod Lukašenka, vládnoucího už 26 let, a nové volby, pokračují přes mnohdy brutální policejní zákroky a zatýkání.

V neděli se v Minsku a řadě dalších měst opět konaly velké protesty. Zpravodajové ruských sdělovacích prostředků odhadli účast jen v běloruské metropoli na 50.000 až 70.000 lidí.

#Belarus: facing mass arrests, where people have been beaten, tortured, and raped while detained, hundreds of thousands protest in every city and town to demand democracy and justice.



Chant: "We believe! We can! We'll win!"



(📹@OnlinerBY 🌐@XSovietNews) pic.twitter.com/wcso6YwFOQ