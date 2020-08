V Bělorusku pokračují protesty, zemřel jeden člověk

"Jeden z protestujících se pokusil hodit na pořádkové jednotky výbušné zařízení, ale nástroj mu v rukou vybuchl," čímž jej zabil, uvedla policie.

"Vítězství nad tyranem v příštích několika dnech je prostě zřejmé," prohlásilo dnes podle agentury DPA hnutí hlavní Lukašenkovy protikandidátky a aktuální vedoucí osobnosti běloruské opozice Svjatlany Cichanouské. Po násilí, gumových projektilech a zábleskových granátech použitých proti občanům jsou Lukašenkovy dny podle opozice sečtené.

V pondělí večer se v Minsku již druhý večer po sobě konaly protesty kvůli rostoucí nespokojenosti s autoritářským prezidentem ovládajícím zemi už 26 let a zejména kvůli podezření, že výsledek nedělních voleb je zfalšovaný. Centrální volební komise tvrdí, že Lukašenko dostal 80 procent hlasů, zatímco Cichanouská jen 10 procent.

Podle mínění pozorovatelů byl v noci na dnešek zásah bezpečnostních sil v zemi možná ještě tvrdší než z neděle na pondělí, kdy zranění na 33 místech v Bělorusku utrpělo téměř 100 lidí a na 3000 demonstrantů policie zatkla.

Zásahové oddíly v Minsku opět použily gumové projektily, zábleskové granáty a také slzný plyn. Na některých místech protestující zakládali barikády a házeli zápalné lahve. Podle policie jeden z demonstrantů zahynul poté, co mu v rukou explodovalo blíže neurčené výbušné zařízení, které chtěl hodit na zasahující policejní speciální jednotky. Znovu byli zranění a zatýkalo se, ale počty nejsou jasné.

Protesty se odehrávaly i na dalších místech, například ve městech Mazyr, Grodno, Navapolack či Brest. I tam policie podle záběrů na sociálních sítích tvrdě zasahovala proti lidem v ulicích.

Podle DPA panoval dnes ráno v Minsku opět klid, ale situace je nadále napjatá. Opozice je rozhodnutá v protestech pokračovat a hovoří se o možném organizování stávek.

Babiš: Bělorusové mají právo na svobodu a demokracii

Bělorusové mají právo na svobodu a demokracii. Novinářům to dnes v reakci na povolební vývoj v Bělorusku řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává iniciativu Evropské unie.

"Bělorusové mají právo mít takovou svobodu a demokracii, jako máme my. Je to jedna z mála zemí v Evropě, která to nemá, a je to škoda," řekl Babiš. Už v pondělí český premiér odsoudil policejní násilí proti demonstrantům v Minsku, podle něj takový postup do Evropy v žádném případě nepatří.

Co se týká dalších kroků vůči běloruskému režimu, podle Babiše by měla přijít s iniciativou Evropská unie. Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval ke svolání mimořádného summitu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá, uvedl, že unie musí diskutovat o opětovném zavedení sankcí proti běloruskému režimu.