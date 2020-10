Běloruská policie zadržela v neděli 713 demonstrantů

Nezávislá a západní média odhadovala, že tradiční nedělní demonstrace v Minsku se opět zúčastnily desítky tisíc lidí, kteří požadovali odchod autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka a vypsání nových voleb.

Protesty znovu provázelo policejní násilí, již na začátku demonstrace v hlavním městě Minsku bezpečností síly odtahovaly pokojné občany do připravených minibusů, napsala agentura DPA.

Riot police was brutally apprehending a man trying to get him inside the police van, but people gathered together to save him, forcing the police to flee. #Belarus pic.twitter.com/1G2on46d2R