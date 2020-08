Běloruské úřady zadržely vůdce stávkujících dělníků

Dnes byl zadržen Jevgenij Bochvalov, který organizoval stávku továrních dělníků v minské automobilce, informovala agentura AP.

Jak uvedla agentura Reuters, dva vedoucí členové koordinační rady byli dnes vyslýcháni v souvislosti s podezřením, že se rada pokouší o "uchvácení moci" od prezidenta Alexandra Lukašenka. Desítky stoupenců doprovodily Maksima Znaka a Sjarheje Dylevskiho k výslechu tak blízko, jak jim to dovolily policejní zátarasy.

Znak, který je právník, poté prohlásil, že se jednalo o "produktivní rozhovor", a že nevidí žádné důvody ke svému zatčení. "Poskytli jsme jim vysvětlení a budeme nadále pokračovat v práci," řekl.

Ani často tvrdé policejní zákroky nezastrašily protestující a opozice proti Lukašenkově vládě se rozšířila v podobě stávek do velkých státních továren, které byly dlouho pokládány za hlavní baštu Lukašenkovy podpory.

Evropská unie, která odmítla Lukašenkovo znovuzvolení, vyzvala běloruské vedení k dialogu s opozicí. "Očekáváme, že běloruské úřady zastaví trestní stíhání a namísto toho zahájí dialog s cílem najít poklidné řešení nynější krize," řekla Nabila Massraliová, mluvčí EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.



Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E



There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.