Bělorusko má šanci na změnu, říká opoziční běloruský politik

Člen nedávno vzniklé koordinační rady, kterou inicioval štáb opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské s cílem zprostředkovat pokojné předání moci v zemi, zároveň vyzval k podpoře běloruského hnutí a solidaritě jak na úrovni Evropské unie a vlád, tak na úrovni jednotlivců.

Běloruskem druhý týden zmítají masové protesty, které vypukly v reakci na prezidentské volby z 9. srpna. Podle oficiálních výsledků se vítězem se ziskem 80,1 procent hlasů stal Alexandr Lukašenko, který je u moci již od roku 1994. Hlavní opoziční kandidátka Cichanouská podle volební komise získala 10,1 procent hlasů, opozice i široká veřejnost ji však považuje za skutečnou vítězku. Situaci odsoudila řada zemí a organizací, představitelé členských zemí EU se shodli na tom, že volby neuznávají.

"Bělorusko má velkou šanci na změnu, náš národ není stejný jako dřív. Teď jsme jednotní v tom, že chceme Lukašenkův odchod," uvedl Rymašeuski. Přínos současné situace vidí v tom, že lidé "přestali čekat na lídra" a sami převzali zodpovědnost za svoji zemi, což podle něj znamená další stupeň rozvoje občanské společnosti. "Jsem rád, že se to stalo, je to historický moment, protože tenhle vývoj už nelze zastavit," uvedl.

Nově vzniklá koordinační rada si podle něj vytyčila jako svůj první úkol podporu lidí v regionech, kterým se chystá poskytovat například právní pomoc v souvislosti s rozsáhlým zatýkáním při protestech. Rymašeuski připomněl, že úřady proti radě již zahájily trestní stíhání na základě obvinění o uzurpování moci, za což podle ruské služby Deusche Welle hrozí až pět let odnětí svobody. Politik považuje obvinění za absurdní, protože rada si podle něj klade za cíl být pouze prostředníkem. Ve vedení rady je mimo jiné držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová, vedoucí volebního štábu opozičního kandidáta Viktara Babaryky Maryja Kalesnikavová či šéf nevládní organizace na ochranu lidských práv Vjasna Ales Bjaljacki.

Na otázku, zda se členové rady bojí možných postihů, Rymašeuski řekl, že na členy rady nepřímo doléhá hrozba trestního stíhání. "Všichni cítí strach. Víme, že nás mohou kdykoliv zavřít," říká politik. Pokud rada nebude moci roli prostředníka zastávat, tak podle něj hrozí radikalizace protestů.

Rymašeuski vyjádřil obavy z toho, že by situace v Bělorusku mohla eskalovat. "Lukašenko by mohl zavést stanné právo (...) a to by skončilo špatně." O to více je podle Rymašeuského potřeba, aby lidé opozici podpořili. "Solidárnost s Bělorusy může v Evropě vyjádřit každý člověk také sám za sebe. A o tuhle podporu vás nyní prosíme, protože druhá šance už nemusí přijít," uzavírá.