Bělorusko uzavře hranice. Nová železná opona dorazila, reaguje opozice

Bělorusko je v politické krizi od sporných prezidentských voleb z 9. srpna, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Alexandra Lukašenka. Opozice pokládá tento výsledek za zfalšovaný a odmítla ho uznat i Evropská unie.

Vládní příkaz, zveřejněný o půlnoci místního času v noci na dnešek, má vstoupit v platnost po deseti dnech od zveřejnění. Agentura Interfax v jedné zprávě uvedla, že hranice se pro výjezd Bělorusů uzavřou 21. prosince, ve druhé zprávě informovala o 20. prosinci.

"Nová železná opona dorazila," uvedl zpravodajský kanál Nexta Live, který působí v sociální síti Telegram a který se stal jedním z hlavních zdrojů informací o opozičních demonstracích v Bělorusku. Je nepřátelský vůči Lukašenkovi a pomáhá koordinovat protirežimní protesty, poznamenal Reuters.

Novinář Franak Vjačorka, který se stal poradcem opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské, zveřejnil zprávu o uzavření hranic na twitteru, kde jeden z uživatelů reagoval poznámkou, že "skutečným důvodem je, že příliš mnoho lidí chce uniknout útlaku režimu".

