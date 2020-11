Bělorusové protestují už 100 dní, Cichanouská žádá další sankce proti režimu Lukašenka

"Za co jste zabili Ramu?" skandovali demonstranti podle serveru Tut.by v narážce na smrt 31letého aktivisty Ramana Bandarenka, který ve čtvrtek zemřel v nemocnici poté, co byl zbit a zadržen v Minsku. "Nezapomeneme, nepromineme," znělo další heslo.

Úřady se snaží zlomit bezprecedentní masové protesty, které propukly po sporných prezidentských volbách z 9. srpna, i hrozbou vězení.

"Celkem přes 700 osob bylo posláno do vazby za porušení předpisů o masových akcích a stanou před soudem," citovala AFP mluvčí běloruského ministerstva vnitra. Nedělní protest, který se policie snažila rozehnat i za pomoci slzného plynu a gumových projektilů, úřady vyšetřují i jako trestné činy masových nepokojů a výtržnictví.

Vůdčí představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská dnes podle AFP uvedla, že se setkala s velvyslanci Evropské unie, a vyzvala k novým hospodářským sankcím proti podnikům a bankám spjatým s běloruským státem. Cichanouská musela pod tlakem úřadů odjet po srpnových volbách do zahraničí, podobně jako prakticky všechny důležité postavy opozice, které nebyly uvězněny.

It’s been 100 days since the historic nationwide protest started in #Belarus. More than 25,000 people have been detained. The Belarusian authorities don’t respect any international laws and their obligations. A legal and humanitarian catastrophe should be stopped in Belarus. pic.twitter.com/N5bt36bj3H