Bennett odmítl Zelenského srovnání bojů na Ukrajině s holokaustem

"Myslím si, že holokaust nelze přirovnat k ničemu jinému. Bylo to jedinečné dění v lidských dějinách, metodické a masové vyhlazení národa v plynových komorách. Nechtěl bych ale být v jeho (Zelenského) situaci. Jeho národ čelí velmi obtížné válce, stovkám mrtvých a milionům přesunutých," řekl Bennett na konferenci pořádané zpravodajským serverem Ynet.

K rusko-ukrajinským jednáním řekl, že se Izrael bude spolu s dalšími zeměmi snažit válku ukončit. "Je k tomu ale daleko, protože stále existují sporné otázky, některé z nich naprosto zásadní. Nedávno se podařilo pokročit, ale rozdíly jsou pořád velké," pokračoval Bennett.

"Rusové původně požadovali Zelenského sesazení a odzbrojení ukrajinské armády. O tom se už nejedná. Základní ukrajinský požadavek bylo přijetí do NATO, a to už bylo také z jednání odstraněno, takže se dá říci, že se podařilo pokročit," sdělil premiér, jehož Financial Times minulý týden označil za hlavního prostředníka rozhovorů. Izrael má dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Ukrajinou.

Bennett dnes řekl, že se zaměřuje na praktickou stránku pomoci Ukrajině. "Od první chvíle jsme posílali letadla s tunami zdravotnického materiálu a léky. Pomáháme v mnoha ohledech včetně prostřednictví v rozhovorech. Do Izraele už dorazilo 15.000 Ukrajinců. Někteří sem imigrují, další zůstanou, dokud válka neskončí. Nemáme se zač stydět a měli bychom být velmi hrdí," sdělil Bennett.