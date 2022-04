Berlusconi je z Putina zklamaný, považoval ho za muže míru

"Znám ho 20 let a vždycky se mi zdál jako muž demokracie a míru... jaká škoda," řekl dnes Berlusconi v Římě na sněmu své strany Vzhůru Itálie. "Místo, aby (Rusko) dostal do Evropy, tak ho útokem na Ukrajinu vrhl do náruče Číny, jaká škoda, jaká škoda," uvedl také pětaosmdesátiletý italský politik.

Podle agentury Reuters Berlusconi v roce 2015 nazval Putina "nepochybně jedničkou mezi světovými vůdci". Jindy zas italský pravicový politik uvedl, že ruský prezident je jako jeho mladší bratr. Oba se mnohokrát navštívili a na fotkách z jejich setkání v Rusku či Itálii se často srdečně usmívají.