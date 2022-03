Bohatí Rusové utrácejí za luxus, aby uchovali hodnotu svých úspor

Generální ředitel italského klenotnictví Bulgari SpA uvedl, že se v posledních dnech zvýšil prodej v ruských obchodech poté, co mezinárodní reakce na ukrajinskou invazi výrazně omezila pohyb hotovosti.

"V krátkodobém horizontu to pravděpodobně podpořilo obchod," řekl Jean-Christophe Babin v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Šperky Bulgari přitom označil za "bezpečnou investici".

"Je těžké říci, jak dlouho to bude trvat, protože úplné odstřižení Ruska od finančního systému SWIFT by mohlo vývoz do Ruska ztížit, ne-li úplně znemožnit," dodal Babin.

Zatímco spotřebitelské značky od Apple po Nike a energetičtí giganti BP, Shell a Exxon Mobil se stahují z Ruska, největší evropské luxusní značky se zatím snaží v zemi i nadále působit.

Bulgari, kterou vlastní společnost LVMH, není zdaleka sama. Cartier ze skupiny Richemont v Rusku stále prodává šperky a hodinky, k mání jsou hodinky Omega ze skupiny Swatch Group, stejně jako Rolex. Všechny pokračují v prodeji a snaží se zaujímat apolitický postoj. "Jsme tu pro ruský lid, nikoli pro politický svět," řekl Babin. "Působíme v mnoha různých zemích, které prožívají období nejistoty a napětí," dodal.

Podobně jako zlato, které může posloužit k uchování hodnoty a jako pojistka proti inflaci, si mohou luxusní hodinky a šperky udržet nebo dokonce zvyšovat svou cenu v době ekonomických otřesů způsobených válkou a konflikty.

Oblíbené značky hodinek mohou na sekundárním trhu změnit majitele za trojnásobek až čtyřnásobek své maloobchodní ceny. Přesto dopad invaze na hodnotu luxusních předmětů vytváří potenciální PR problém.

"Je pravda, že luxusní značky by se mohly rozhodnout přestat na ruském trhu působit. Jistě, přineslo by jim to ztráty, které by ale, racionálně vzato, mohl vyvážit pozitivní ohlas, který by jim tento krok vynesl na jiných trzích," sdělil Bloombergu e-mailem analytik společnosti Bernstein Luca Solca.

Podle zprávy, kterou tento týden zveřejnil Édouard Aubin a další analytici společnosti Morgan Stanley, tvoří prodej v Rusku a Rusům v zahraničí méně než dvě procenta celkových příjmů společností LVMH a Swatch Group a méně než tři procenta společnosti Richemont, což je "relativně nevýznamný" podíl.

To je částečně způsobené značnými rozdíly v příjmech a bohatství v Rusku, kde si hrstka miliardářských oligarchů žije vysoce nad poměry běžných lidí. Průměrná měsíční mzda v Moskvě činí asi 113.000 rublů (asi 30.000 korun podle kurzu před invazí); ve venkovských oblastech je mnohem nižší.

Mluvčí společnosti Swatch Group uvedl, že společnost situaci v Rusku a na Ukrajině velmi pečlivě sleduje, ale odmítl se k ní blíže vyjádřit. Mluvčí společností Richemont, Rolex, Hermès, LVMH a Kering se odmítli vyjádřit úplně.

Tlak na velké značky roste. Obchodní publikace Business of Fashion, kterou podporuje LVMH, vyzvala maloobchodníky, aby zavřeli ruské obchody a nezasílali výrobky on-line. V široce sdíleném úvodníku šéfredaktor Imran Amed uvedl, že tento krok bude "do značné míry symbolický", ale zároveň bude důkazem "silného morálního postoje".

Reakce na tuto výzvu byla zatím jen minimální. Značka Balenciaga společnosti Kering, jejíž kreativní ředitel Demna Gvasalia je Gruzínec, smazala jen několik dní před přehlídkou podzimní a zimní módy v Paříži ze své stránky na instagramu veškerý módní obsah. Místo něj se tam objevila ukrajinská vlajka a výzva k příspěvku pro Světový potravinový program (WFP).

Společnost Bulgari, kterou v roce 1884 založil Sotirio Bulgari a v roce 2011 ji koupila společnost LVMH, podle generálního ředitele pravděpodobně výhledově zvýší ceny svého zboží v Rusku. "Pokud rubl ztratí polovinu své hodnoty, naše náklady budou dál v eurech a nemůžeme prodělávat na tom, co prodáváme, takže budeme muset přizpůsobit ceny," řekl.

Bez ohledu na to, jaký nárůst prodeje zaznamenají, mohou mít výrobci luxusních hodinek a šperků brzy potíže s doplňováním zásob v obchodech. Moskva uzavřela svůj vzdušný prostor pro země Evropské unie a největší logistické firmy na kontinentu zastavily dodávky do Ruska.

Bulgari plánuje navzdory válce udržet své obchody otevřené a pokračovat ve výstavbě nového hotelu v Moskvě. Nicméně pokud by krize trvala několik měsíců, bylo by podle Babina "zásobování země obtížné".