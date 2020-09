Boje v Náhorním Karabachu pokračují, obě strany nasadily těžké dělostřelectvo

Napětí v oblasti jižního Kavkazu vzrostlo v neděli poté, co se znepřátelené strany vzájemně obvinily z útoků na své území. Baku i Jerevan hlásí zraněné i padlé, včetně civilních obětí. Arménský premiér Nikol Pašinjan vojenské aktivity sousední země v neděli označil za vyhlášení války a vyhlásil všeobecnou mobilizaci mužů a stanné právo. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany informovalo, že jeho síly získaly kontrolu nad šesti vesnicemi, Arménie to popřela.

Minister of Defense of Armenia Davit Tonoyan chaired a tactical consultation with the top brass from the Ministry of Defense, the Armed Forces and the General Staff of the Armed Forces in the morning of September 28. pic.twitter.com/5hcdHy75cH