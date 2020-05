Boris Johnson čelí kritice kvůli rozvolňování, popularita britské vlády padá

Sám ministerský předseda dnes v článku pro list Mail on Sunday napsal, že frustraci Britů chápe. "Rozumím tomu, že lidé jsou novými pravidly otrávení. Pokoušíme se dělat něco, co ještě před námi nikdo nedělal - uvolnit zemi z úplné karantény bezpečným způsobem, který neohrozí všechnu vynaloženou dřinu," napsal Johnson.

Vláda je v posledních dnech pod palbou kritiky zejména kvůli tomu, že ve středu uvolnila pravidla pro pobyt venku pro obyvatele Anglie, zatímco ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku z rozhodnutí tamních vlád přísnější restrikce dál platí. Starosta metropolitní oblasti Manchesteru Andy Burnham například do Londýna vzkázal, že vláda tím, že dopustila rozdílný postup v jednotlivých zemích Spojeného království, riskuje "rozbití národní jednoty". Podle něj kabinet navíc o svém postupu málo debatuje se zástupci samospráv, kterých se pak její kroky bezprostředně dotýkají.

Premiér v regionech na severu Anglie narazil i se svým plánem na znovuotevření škol od 1. června. Podle některých starostů je na to ještě brzy.

Průzkum veřejného mínění společnosti Opinium pro The Observer ukázal, že výrazně přibylo lidí, kterým se postup vlády ohledně koronavirové krize nelíbí. Takových je teď 42 procent. Příznivců vlády za poslední týden ubylo o devět procentních bodů a je jich teď 39 procent.

