Boris Johnson je vyléčený, v pondělí se vrátí do práce

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Britský premiér Boris Johnson, který musel být začátkem dubna hospitalizován kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, se v pondělí vrátí do práce. Velmi se na to těší. Potvrdil to dnes ministr zahraničí Dominic Raab, který nyní Johnsona zastupuje ve vedení země.