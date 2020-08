Boris Johnson rozzlobil skotského farmáře, bez povolení kempoval na jeho louce

Johnson společně se svou snoubenkou Carrie Symondsovou odjel na dovolenou na západní pobřeží Skotska, kde si pronajal chatu s výhledem na moře a na nedaleký ostrov Skye. Nedaleko chaty na louce, která však už podle všeho nepatřila k pronajaté chatě, postavil stan a rozdělal oheň.

The main reason Applecross farmer Kenny Cameron was pissed off with Boris Johnson was that the prime minister had pitched his bell tent and lit his fire on Cameron's land without permission. pic.twitter.com/IqY7F06DQe