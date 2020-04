Boris Johnson se uzdravuje z covid-19. Kolem návratu do Downing Street jsou nejasnosti

Britský premiér Boris Johnson se uzdravuje z nemoci covid-19, o jeho návratu do čela vlády se ale zatím nerozhodlo. V rozhovoru se stanicí Sky News to dnes řekl ministr zdravotnictví Matt Hancock. Zpravodajský web listu The Daily Telegraph přitom ve čtvrtek napsal, že se Johnson chystá vrátit do Downing Street už v pondělí.