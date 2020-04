Boris Johnson zůstává v karanténě, nadále vykazuje příznaky nemoci COVID-19

Informovala o tom agentura Reuters. "Ačkoliv se cítím lépe a prošel jsem si sedmi dny karantény, bohužel mám stále jeden z příznaků, malý příznak, mám stále teplotu, takže v souladu s vládními doporučeními musím pokračovat v karanténě, dokud symptom neodezní," uvedl ministerský předseda ve videozprávě.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0