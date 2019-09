Bosna je už téměř rok bez vlády, strany nedodržely vlastní lhůtu

Sarajevský deník Oslobodjenje uvedl, že jednání mezi třemi hlavními etnickými stranami zastupujícími Bosňáky, Srby a Chorvaty bude pokračovat v příštích dnech.

Bosenskosrbský předák a zároveň srbský člen kolektivní hlavy státu Milorad Dodik koncem srpna uvedl, že prezidium musí Srba Tegeltiju do čela rady ministrů jmenovat do 5. září. V opačném případě zablokují srbští pracovníci státní správy fungování bosenského soudnictví, tajných služeb, armády a přestanou do státního rozpočtu odvádět daně. Dnes však Dodik nebyl podle médií k zastižení.

Bosňácký zástupce v prezidiu Šefik Džaferović a chorvatský zástupce Željko Komšić prohlásili, že s nominací Tegeltiji vysloví souhlas teprve poté, co se Dodik zaváže ke schválení takzvaného ročního národního plánu, který je součástí integrace země do NATO.

Členství v paktu Dodik, stejně jako většina bosenskosrbské politické reprezentace, dlouhodobě odmítá a v rámci Republiky srbské, jedné ze dvou entit státu Bosna a Hercegovina, naopak udržuje těsné vztahy s Ruskem. Pro bosenské Chorvaty a Bosňáky je naopak vstup do Severoatlantické aliance prioritou. Až do letoška bylo schválení plánu považováno za formalitu, letos se z něj ale stalo velké politické téma.

Šéfové tří hlavních etnických stran v Bosně a Hercegovině včetně Dodika podepsali 5. srpna po mnohaměsíčním patu předběžnou dohodu o vzniku nové centrální vlády s tím, že kabinet vznikne do jednoho měsíce. Ujednání obsahovalo jen vágní formulaci o tom, že země prohloubí vztahy s NATO a že vláda v této záležitosti nebude činit žádné konečné rozhodnutí.

Rada ministrů je ústřední vládou v jinak silně decentralizovaném státoprávním uspořádání Bosny a Hercegoviny. Její vytvoření i běžné fungování pravidelně blokují spory mezi třemi hlavními národy této balkánské země.