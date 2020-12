Brexit: Britové se obávají nedostatku zboží, front na hranicích i finančních dopadů

Jestliže nebude existovat dohoda upravující vzájemné vztahy, začaly by od Nového roku na britských hranicích opět kontroly. Pro běžné Brity by to znamenalo, že potraviny z Evropy by k nim měly složitější cestu a v obchodech by mohly některé druhy zboží, zejména čerstvé, chybět. Podle listu The Guardian vláda dokonce vybídla velké potravinářské řetězce, aby se předzásobily. Zahraniční zboží by navíc bylo dražší, protože obchod by se řídil pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Například dovážené mléčné výrobky by čekalo daňové zatížení 35 procent.

Přísnější kontroly na hranicích by způsobily obtíže také britským výrobním firmám, které dovážejí díly ze zahraničí, zejména v automobilovém průmyslu.

Podle listu Financial Times by na hranicích mohlo uvíznout najednou až 7000 nákladních aut, která by na vstup do Británie čekala i dva dny. Británie by navíc nově čelila o deset procent vyšší daňové zátěži na vyrobená auta, píše BBC News. Kvůli ekologickým normám budou Britové, stejně jako jiné evropské země, potřebovat stále více elektromobilů. Například německé automobilky ale dají přednost vývozu do zemí, se kterými je neomezují celní pravidla, upozorňují Financial Times.

V době koronavirové epidemie je cestování pro zábavu téměř nepředstavitelné, ale až bude zase možné, Britové budou podrobeni přísnějším kontrolám na hranicích a nejspíš je čeká také povinnost pořídit si mezinárodní řidičský průkaz a pojištění pro cestu do zahraničí. Zpřísní se rovněž pravidla pro cestování se zvířecími mazlíčky.

Londýnská finanční čtvrť City je známá jako obchodní centrum Evropy, ale mezinárodní banky už začaly svá sídla stěhovat do jiných evropských metropolí, které budou nadále podléhat pravidlům Evropské unie. Finanční služby jsou přitom významnou složkou britského státního rozpočtu. Ekonomické situaci nepomůže ani očekávaný propad britské libry, další důvod pro všeobecný růst cen pro lidi i pro firmy.

Británie je zapojená do mezinárodní spolupráce od vysokých škol po policejní orgány. Nezodpovězené otázky zatím zůstávají kolem budoucnosti vysokoškolských studijních programů v zahraničí Erasmus, vědeckých a akademických projektů nebo také stran spolupráce v rámci unijních policejních struktur.

Britská vláda řekla farmaceutickým společnostem, aby si udělaly zásoby a naplánovaly alternativní dodavatelské trasy pro případ, že se vyskytnou problémy na hranicích. V aktuálním kontextu epidemie covidu-19 je pro Brity důležité vědět, že budou mít přístup k vakcíně. Vláda má plán, jak zajistit dostatečné množství dodávek očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech vyráběné v Belgii, pokud nastanou problémy na hranicích. Plán prý zahrnuje alternativní námořní trasy i poskytnutí nákladních vojenských letounů.