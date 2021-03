Británie bude požadovat povinné testování řidičů kamionů z ciziny

Řidiči se budou muset nechat otestovat do 48 hodin a pak každých 72 hodin. "Chceme tak mít přehled o jakékoli příští variantě, která by mohla být problematická," řekl ministr v souvislosti s novými předpisy.

Felix ČTK řekl, že povinnost předložit test až po 48 hodinách by v případě standardní země, jako je například Německo, dopravcům problémy nedělalo. V případě Británie by to ale podle něj mohl být problém v případě, že se dopravci budou muset navíc potýkat s celními procedurami, které země zavedla po brexitu.

Premiér Boris Johnson tento týden řekl, že bude zřejmě nutné zpřísnit opatření u těch, kdo budou přijíždět z Francie, což se bude týkat i řidičů kamionů.

Když podobné opatření zavedla v prosinci Francie v reakci na to, že se v Anglii objevila nová a rychleji se šířící varianta koronaviru, způsobilo to na jihu Anglie chaos.

Tentokrát už ale úřady věří, že je dostatek rychlých testovacích metod a nic podobného nenastane, napsala agentura Reuters.

Zákaz cest do Británie platí do 17. května, ale pracovníci v nezbytných profesích i řidiči nákladních vozů přes hranici mohou, aby zůstalo zachováno zásobování obchodů s potravinami a průmyslu.

Vládu čeká nyní rozhodnutí, kdy a a zda povolí cestování o letních dovolených. List The Sunday Times napsal, že očkování v zahraničí do srpna zřejmě nebude hotové. Podle listu The Sun ministři zvažují zavedení semaforového systému v kombinaci s doklady o očkování a testováním.

Ministr kultury Oliver Dowden dnes řekl, že zpráva o situaci na evropském kontinentu se čeká začátkem dubna. "Situace ve zbytku Evropy je znepokojující. Musíme zajistit, aby bylo zahraniční cestování bezpečné," řekl.