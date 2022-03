Británie by mohla změnit zákon, aby bylo snazší sankcionovat ruské oligarchy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie by mohla změnit zákony tak, aby bylo snazší sankciovat ruské oligarchy. Agentuře Reuters to dnes řekl zdroj obeznámený se situací. Zahraniční média dříve informovala, že vládě se nedaří najít důkazy, které by ospravedlňovaly uvalení sankcí na některé jednotlivce s vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina.