Británie chce potírat misogynii. Nenávist k ženám má být podle komise zločinem

Podle současných pravidel platí, že o zločin z nenávisti se jedná, pokud se oběť stane terčem útoku či obtěžování kvůli své rase, náboženství, sexuální orientaci či zdravotnímu postižení. Zločiny motivované nenávistí jsou přitom chápány jako závažnější porušení zákona a důsledkem tedy může být vyšší trest.

Nezávislá právní komise podle deníku přezkoumala zákony týkající se zločinů z nenávisti v Anglii a Walesu a navrhuje rozšířit tyto dosavadní chráněné charakteristiky ještě o pohlaví, aby zákon lépe chránil ženy.

Už nějakou dobu sílí volání po tom, aby misogynie spadala do zločinů z nenávisti a aby obtěžování žen na ulicích bylo pokládáno za zvláštní přestupek, přibližuje okolnosti The Guardian.

"Misogynie pohání zločiny proti ženám - pokud to v rámci našeho právního systému uznáme, pomůže nám to odhalovat a předcházet trestným činům, včetně sexuálních útoků, znásilnění nebo domácího násilí," podotkla labouristická poslankyně Stella Creasyová.

#mymisogynystory make misogyny a hate crime. Use the final frame to make yours. @stellacreasy pic.twitter.com/kR5x4iUnPd