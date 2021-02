Británie chce restart vztahů s EU i vylepšení brexitové dohody

Vztahy mezi Bruselem a Londýnem v uplynulých letech zatěžovala tvrdá jednání o vystoupení Británie z EU a o podobě následných vzájemných vztahů. Atmosféra citelně ochladla minulý měsíc, kdy unie pohrozila, že uplatní ochranná opatření, aby zastavila vývoz vakcín z bloku do Severního Irska. "Sedmadvacítka" tím reagovala na spor s britsko-švédskou firmou AstraZeneca, která v rozporu s původní dohodou oznámila výrazné snížení množství vakcíny, kterou hodlá do EU dodat do konce března.

Obchod mezi Severním Irskem a zbytkem Británie řeší v brexitové dohodě - uzavřené mezi EU a Británií - protokol o Severním Irsku. Ten má bránit vzniku takzvané tvrdé hranice mezi Irskem, které je členem EU, a britským Severním Irskem tím, že Severní Irsko zůstane de facto součástí jednotného unijního trhu. Aktivace ochranných opatření - definovaná severoirským protokolem - by však tvrdou hranici částečně vytvářela.

Brusel po kritice od svého záměru rychle upustil, avšak Londýn chce podle agentury Reuters přešlapu využít, aby docílil změn v brexitové dohodě, která způsobila narušení obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království.

"Byl to okamžik, kdy se důvěra vytratila, kdy byla napáchána škoda a kde je potřeba posun k zajištění vhodného přenastavení," řekl parlamentnímu výboru britský ministr Michael Gove, který má na starosti uvedení brexitové dohody do praxe.

Gove bloku vyčetl, že pohrůžkou kontrol vakcín na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem upřednostnil své členy před obyvateli Severního Irska, čehož se Brusel přitom chtěl podle svých slov vždy vyhnout. Britští i unijní politici se při brexitových jednáních shodovali, že vznik tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem by mohl vést k obnovení letitého konfliktu mezi severoirskými protestanty a katolíky.

Gove minulý týden poslal dopis místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi, v němž žádal některé změny severoirského protokolu v brexitové dohodě. Požadoval až dvouletý odklad kontrol potravin putujících mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

"Je řada otázek, kde si myslím, že potřebujeme vylepšení způsobu, jak protokol funguje, aby byl... v zájmu lidí v Severním Irsku," řekl Gove zákonodárcům. Kontrola zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie je trnem v oku části severoirských unionistů usilujících o co nejpevnější svazek s Londýnem, podle nich způsobuje výpadky dodávek zboží v supermarketech a brání i dodávkám dalšího zboží.

EU se s Británií dohodla, že zahájí intenzivní jednání, která by měla vést k vyřešení neshod. Šefčovič by se měl s Govem v této věci setkat ve čtvrtek.