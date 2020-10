Británie chce zakázat vstup trestaným občanům EU, plán má však jednu trhlinu

Na konci letošního ledna Británie opustila EU a vstoupila do přechodného období, které skončí 31. prosince. Do té doby dál platí pravidla z doby britského členství v unii a tak země může jejím občanům včetně Čechů zamítnout vstup jen ze závažných důvodů. Podle nově navrhovaného řešení by do Británie od příštího roku nesměli občané EU odsouzení k delšímu než ročnímu trestu odnětí svobody nebo osoby, které v posledním roce spáchaly trestný čin.

Dalším důvodem pro odmítnutí vstupu může být kriminální minulost spojená s Británií, fingované manželství nebo porušení celních předpisů, cituje další důvody stanice BBC.

"Pravidla EU nás příliš dlouho nutila pouštět na naše ulice nebezpečné zločince z ciziny, kteří zneužívají naše hodnoty a ohrožují náš způsob života," uvedla Patelová.

Nová pravidla by podle BBC umožnila také deportaci osob bez domova, které odmítají státní pomoc nebo jsou agresivní. Podle odhadů je až čtvrtina britských bezdomovců ze zahraničí.

Britský plán má však jednu trhlinu. Počítá totiž s využitím Evropského informačního systému rejstříku trestů (ECRIS). Pokud se ale nepodaří Londýnu s Bruselem uzavřít dohodu o budoucích vztazích, nebude k němu mít Británie přístup. Řešením by mohl být přístup k informacím díky členství v Interpolu.