Británie hlásí pátým dnem přes 50.000 nově nakažených koronavirem

Kvůli rychlému růstu počtu případů v Londýně ministr školství Gavin Williamson ustoupil a v případě Londýna rozhodl, že se školní třídy pro děti do 11 let v pondělí neotevřou, jak to bylo naplánováno. Všechny londýnské školy mají zůstat příští týden zavřené.

Školské odbory po své dnešní schůzi chtějí, aby toto opatření bylo z obav o zdraví učitelů i dětí rozšířeno na celou Anglii. Vláda by podle nich měla nechat školy zavřené nejméně 14 dní a povolit výuku na dálku. "Plníme jako odbory svou povinnost a informujeme naše členy, že mají právo odmítnout práci v nebezpečných podmínkách, které ohrožují jejich zdraví i zdraví celé školní komunity," oznámil generální tajemník odborů Kevin Courtney. Jeho organizace zastupuje kolem 450.000 učitelů a zaměstnanců ve školství.

Úřady v Britániii dnes hlásí 57.725 nově nakažených za uplynulý den. S covidem-19 tam už zemřelo téměř 75.000 lidí.

Vládní vědecká poradní skupina po svém předvánočním setkání oznámila, že by školy měly zůstat uzavřené, má-li se snížit přenos nákazy. Británie se potýká s velkým počtem nových případů mimo jiné kvůli nové mutaci viru, která podle vědců může přenos zvýšit až o 70 procent. Vyskytuje se hlavně v Londýně a okolí, což Williamsona donutilo k rozhodnutí o londýnských školách.

V ostatních částech Anglie se mají základní školy otevřít žákům v pondělí, střední školy zůstávají zavřené. Počítá se přitom s tím, že studenti, které letos čekají zkoušky, se vrátí 11. ledna. Ostatní o týden později.

Mnoho britských nemocnic je na pokraji svých kapacit a znovu se zprovozňují polní nemocnice, které byly připraveny pomoci na jaře a později byly uzavřeny.