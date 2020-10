Británie hlásí rekordní počet případů, téměř 23.000 nakažených

Od května bylo v Británii podle vládních statistik 917.575 potvrzených případů nákazy koronavirem a 45.365 nakažených zemřelo. Čísla zahrnují pouze osoby, které zemřely do 28 dnů od potvrzení infekce.

Zavedení nejpřísnějších pravidel čeká od úterní půlnoci město Warrington, které se tak přidá k nedalekému Manchesteru a Liverpoolu. Od čtvrteční půlnoci budou nová omezení platit i pro Nottingham a okolní města. Hospody a bary musí mít v těchto oblastech zavřeno a lidé se nesmějí ve vnitřních ani některých venkovních prostorech setkávat s lidmi mimo svou domácnost.

Ve Skotsku bude od pondělí 2. listopadu platit nový pětistupňový systém hodnocení závažnosti epidemie. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová dnes podle serveru BBC oznámila, že bary a restaurace ve druhém stupni by od pondělí mohly opět prodávat alkoholické nápoje, pokud si host objedná také jídlo, otevřeno bude do 20:00 hodin. Zařízení ve třetím stupni budou muset zavřít v 18:00 a alkohol prodávat i nadále nesmějí. Skotsko se dělí na 32 správních jednotek. Do kterého stupně budou patřit, se dozví ve čtvrtek.