Británie má přes 53 tisíc úmrtí na covid-19, píše agentura. Vláda uvádí zcela jiná čísla

Agentura Reuters údaje zakládá na statistikách z Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska podle úmrtích listů, v nichž byla zmíněna nemoc covid-19. K 5. červnu tak podle ní v zemi zemřelo 53.077 lidí s covidem-19, tedy nemocí způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně.

Podle britského statistického úřadu ONS, který údaje aktualizuje každý týden, zemřelo k 5. červnu v Anglii a Walesu 47.820 lidí s covidem-19.

Our weekly deaths data for England show of all deaths occurring up to 5 June (registered up to 13 June), 45,432 involved #COVID19.



For the same period @DHSCgovuk reported 36,127 #COVID19 deaths https://t.co/gmWznX9brU pic.twitter.com/3UiLVZvYv7